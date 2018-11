Als hätten sie sich abgesprochen! Am Mittwochabend gab es im britischen Königshaus allen Grund zu feiern: Prinz Charles wurde 70 Jahre alt. Neben den adeligen Stars auf der hochkarätigen Gästeliste durfte natürlich auch der engste Familienkreis des ewigen Thronfolgers nicht fehlen. So wohnten natürlich auch seine Söhne, die Prinzenbrüder William (36) und Harry (34), mit ihren Göttergattinnen der Geburtstagssause bei. Herzogin Kate (36) und Herzogin Meghan (37) fielen vor allem durch eine Gemeinsamkeit auf: Die Schwiegertöchter des Geburtstagskindes trugen die gleiche Hochsteckfrisur.

Ein Traum in Rosa in Kombination mit Diamant-Ohrringen – Kate warf sich zu Ehren ihres Schwiegerpapas gehörig in Schale. Aber auch ihre Schwägerin konnte sich durchaus sehen lassen. Die schwangere Meghan glänzte ebenfalls mit funkelndem Statement-Ohrschmuck. Mit ihren Frisuren schossen die Herzogin von Cambridge und die Herzogin von Sussex aber eindeutig den Style-Vogel ab: Ihre Haare hatten die royalen Ladys beide elegant hochgesteckt.

Im Vergleich zu den Frauen ihrer beiden Cousins verzauberte die frischverheiratete Prinzessin Eugenie (28) mit einer locker-lässigen Wallemähne. An ihrer Hochzeit vor wenigen Wochen hatte die Liebste von Jack Brooksbank ihre Haare aber auch nach oben gebunden.

MEGA Prinz William und Herzogin Kate an Prinz Charles' 70. Geburtstag

MEGA Prinz Charles an seinem 70. Geburtstag

MEGA Prinzessin Eugenie an Prinz Charles' 70. Geburtstag

