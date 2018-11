Welche Rolle spielt Herzogin Kate (36) in der königlichen Familie? In dieser Woche veröffentlichte der Kensigton-Palast neue Aufnahmen der Royal Family anlässlich Prinz Charles' 70. Geburtstags. Neben dem Jubilar sind auch seine Frau Camilla, seine Söhne William (36) und Harry (34), seine Schwiegertöchter Kate und Meghan (37) und seine Enkel George (5), Charlotte (3) und Louis auf den Bildern zu sehen. Besonders Kate strahlt auf den Fotos selbstsicher in die Kamera. Eine Spezialistin für Körpersprache ist sich daher sicher: Die Duchess of Cambridge ist der Team Leader der Familie!

Gegenüber Mail Online verriet Expertin Judy James, was die Schnappschüsse über die einzelnen Familienmitglieder aussagen. Dabei stach ihr vor allem die dreifache Mutter ins Auge. Laut Meinung der Spezialistin mache die 36-Jährige einen selbstbewussten und überaus zufriedenen Eindruck. "Kates Selbstvertrauen und die Ausstrahlung ihres Familienstatus scheinen zugenommen zu haben, seit Meghan Teil der Familie ist und Louis geboren wurde", so die Fachfrau. Zudem wirke die Herzogin mit Baby Louis auf dem Arm sehr stolz. "Ihre aufrechte Haltung und ihr symmetrisches, selbstbewusstes Lächeln verraten, dass sie innerhalb der königlichen Familie die Rolle der Teamleiterin einnimmt", lautete Judy James' Fazit.

Im Gegensatz zu ihrer Schwägerin wirke Herzogin Meghan auf den Bildern eher zurückhaltend, stellte die Expertin weiter fest. Kein Wunder, immerhin steht die ehemalige Schauspielerin seit der Hochzeit im Mai immer wieder im Fokus und in der Kritik der Öffentlichkeit. Judy James vermutet, dass die Schwangere mit ihrer eher schüchternen Pose versuche, eine möglichst majestätische Haltung einzunehmen.

Nigel Roddis/Getty Images Herzogin Kate im November 2018

MEGA Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im November 2018

