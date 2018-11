Schwere Vorwürfe gegen Katie Price (40). Das Ex-Playmate hat eine äußerst schwierige Zeit hinter sich: Erst vor kurzem geriet ihr Leben aus den Fugen, Drogenexzesse und Alkoholprobleme brachten sie in eine Entzugsklinik. Mittlerweile befindet sich die 40-Jährige auf dem Weg der Besserung – finanziell steht sie aber vor dem Nichts. Katies Exmann Peter Andre (45) erhebt nun schwere Vorwürfe: Sie soll die gemeinsamen Kinder benutzen, um an Kohle zu kommen!

Nach Berichten des britischen Mirror war Peter anfangs dagegen, Katie die gemeinsamen Kinder Princess (11) und Junior (13) für ihre TV-Show "My Crazy Life" zu überlassen. Ein Insider verriet dem New! Magazine, dass der Sänger diesen Schritt nun bereut. "Sie hat im Sommer kaum Zeit mit den Kindern verbracht", stellt der Insider fest. "Für ihn fühlt es sich so an, als würde sie die Kinder nur fürs Filmen haben wollen, um an Geld zu kommen."

Doch nicht nur um die Kinder macht sich der Ex von Katie nun Sorgen. "Pete glaubt, es sei falsch, dass sich Katie in dieser schweren Zeit filmen lässt – aber sie braucht eindeutig das Geld", erzählt der Insider weiter. Für die Zukunft überlegt sich der Vater von Princess und Junior ihnen die Teilnahme an dem Reality-Format zu verweigern.

Getty Images Peter Andre und Katie Price bei einer Charity-Veranstaltung, 2009

Instagram / peterandre Peter Andre mit Sohn Junior und Tochter Princess

Gareth Cattermole/Getty Images Peter Andre und Katie Price im The Soho Hotel in London, 2009

