Auf Sofia Richie (20) kommt offenbar Arbeit zu, mal wieder. Schuld ist niemand anderes als Dauerfreund Scott Disick (35), der sehr genaue Vorstellungen von seiner Angebeteten zu haben scheint. Schade nur, dass Sofia diese offenbar nicht so optimal erfüllt. So hatte sich das Model zum 30. Geburtstag angeblich schon neue Brüste gegönnt, auch die Lippen gingen offenbar schon in Überarbeitung. Nun also könnte zum Ausgleich mal die Rückseite an die Reihe kommen, genauer: der Po.

Bei Radar Online berichtet ein Insider, Scott dränge seine 20-jährige Geliebte angeblich zu einer "figürlichen Horizont-Erweiterung". Dabei ginge es vor allem um ihr Hinterteil, das mit Implantaten ganz neue Reize gewinnen könne. "Scott sagte ihr, mit mehr Kurven wäre sie so viel sexyer", so der Insider. Außerdem erhoffe er sich von dem Eingriff "etwas mehr zum Festhalten". Zudem soll der 35-Jährige seiner Sofia geraten haben, sich in Sachen Kurven getrost ein Beispiel an den Kardashians zu nehmen.

In den letzten Monaten war Sofias optische Verwandlung schon deutlich sichtbar – die einstige Blondine entwickelte sich mit der Zeit immer mehr zu einem Khlon von Kourtney Kardashian (39) – Scotts Exfreundin, mit der er drei gemeinsame Kinder hat.

Splash News Sofia Richie und Scott Disick

MEGA Scott Disick und Sofia Richie bei der Eröffnung der The Maddox-Galerie

Instagram / sofiarichie//Instagram / kourtneykardash Sofia Richie und Kourtney Kardashian

