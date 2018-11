Seitdem Annemarie (41) und Wayne Carpendale (41) im Mai Eltern eines Sohnes wurden, hat sich ihr Alltag komplett verändert: Alles dreht sich nur noch um den kleinen Knirps. An diesem neuen Leben lassen die Moderatorin und der Schauspieler auch ihre Fans teilhaben und posten regelmäßig Familien-Updates. Jetzt verzückte Papa Wayne seine Follower mit einem ziemlichen witzigen Schnappschuss: Der Moderator und sein kleiner Spross verreisen das erste Mal zu zweit!

On Tour mit Mini C – wie das Paar seinen Nachwuchs liebevoll nennt – präsentierte sich der 41-Jährige nun auf seiner Instagram-Seite. Mit Spielzeug-Rassel im Mund posierte der stolze Daddy neben seinem Sohnemann für ein Selfie und betitelte den Beitrag mit: "Alles im Griff, ich schwör!" Und dank des Hashtags #Papafliegtalleine wussten Waynes Follower sofort, dass er zum ersten Mal ohne Mama Annie mit seinem kleinen Mann unterwegs ist.

Wohin die Flugreise ihn und Mini-C führte, verriet der Schauspieler allerdings nicht. Doch dass es sich dabei nicht um den ersten Tapetenwechsel von Carpendale-Junior handelte, dürfte den Supportern sicher klar gewesen sein. So teilten Wayne und Annemarie vor wenigen Tagen via Social Media mit, dass sie erst kürzlich mit ihrem Spross die Millionenmetropole New York unsicher gemacht hatten.

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrem Sohn

Christian Augustin/Getty Images Wayne und Annemarie Carpendale in Hamburg

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale mit seinem Sohn in New York 2018

