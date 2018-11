In der TV-Show Die Bachelorette wollte sich Kandidat Brian Dwyer eigentlich verlieben und die letzte Rose von Nadine Klein (33) erkämpfen. Die entschied sich allerdings nicht für ihn, sondern Alexander Hindersmann (30). Kurz vor den Homedates war für den 27-Jährigen Schluss. Ein Grund, diese Erfahrung schnellstmöglich zu vergessen? Nicht für Brian! Der nahm die Kuppel-Enttäuschung offenbar sportlich, wie er jetzt mit seinem neuen Tattoo bewies: Seinen linken Arm ziert tatsächlich eine Rose!

"So meine Freunde, mein Tattoo ist fertig und siehe da, es ist eine Rose geworden", ließ Brian seine Follower via Instagram wissen. Nicht ohne Selbstironie stellte der Maler und Lackierer fest: "Naja, wenigstens da die finale Rose kassiert." In einem kleinen Video präsentierte er die rote Liebesblume, die nun seinen linken Arm ziert – genauer gesagt den Ellenbogen. Ganz im Stile eines Rosenkavaliers vergisst er auch nicht, sich bei seinem Münchner Tattoo-Studio mit einem Anflug von Ironie zu bedanken: für "die geile Arbeit und die unfassbaren Schmerzen".

Die Buhlerei um Nadines letzte Rose hatte seinerzeit Alexander Hindersmann für sich entschieden. So lange wie Brians Rosen-Tattoo währte die Liebe der beiden jedoch nicht. Seit wenigen Wochen ist bekannt: Nadine und ihr Auserwählter gehen schon wieder getrennte Wege.

