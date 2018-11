Traurige Einsicht oder verzweifelter Kampf um die Liebe der Bachelorette? Seit Kurzem ist es offiziell: Alexander Hindersmann (30) und Nadine Klein (33) sind nur wenige Wochen nach dem großen Kuppelshow-Finale wieder getrennt. Doch der Gammelbyer scheint heftig unter dem Split zu leiden – er gab bereits bekannt, dass er um die, seiner Meinung nach, viel zu kurze Beziehung mit der Schauspielerin kämpfen will. Ist der Herzschmerz-Song, den der 30-Jährige auf Social Media postete, eine neue Botschaft an seine Verflossene?

Am Sonntag teilte Alexander in seiner Instagram-Story das Stück "Einer liebt immer mehr" von Joel Brandenstein – und die dazugehörigen Lyrics klingen wohl eher nach trauriger Gewissheit in Liebesdingen: "Zwei Herzen ohne Gleichgewicht, wieso fühlst du nicht wie ich? Ich lass' dich frei, es fällt so schwer. Einer liebt immer mehr", singt der Stuttgarter im Refrain. Ob er dem Personal Trainer damit aus der Seele spricht, ist nicht eindeutig – er kommentierte das Posting bisher nicht weiter.

Dabei klang das gebürtige Nordlicht beim Deutschen Bloggerpreis noch zuversichtlich – er berichtete von einem bald anstehenden klärenden Gespräch. Und auch an den gemeinsamen Erinnerungen scheint Alex noch immer festzuhalten. Alle Pärchen-Fotos des Ex-Bachelor-Paares sind nämlich auf seinem Profil noch online. Indessen scheint die amtierende Rosenlady ebenfalls noch nicht auf der Suche nach einer neuen Turtelei zu sein: Sie betonte mehrfach im Netz, dass sie am Wochenende allein ins Kino geht.

WENN.com Alexander Hindersmann und Nadine Klein in Berlin

Instagram / alexander_hindersmann Nadine Klein und Alexander Hindersmann

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Ex-Bachelorette

