Bittere Zeiten für Jens Büchner (49) und seine Liebsten! Seit Wochen beunruhigt der kritische Gesundheitszustand des Goodbye Deutschland-Stars die Zuschauer der Reality-Doku. Abgemagert, blass und mit tiefen Augenringen hatten ihn seine Fans zuletzt erlebt, bevor er von der Bildoberfläche verschwand. Aktuell wird der Kult-Auswanderer in einem Krankenhaus auf Mallorca behandelt. Im Netz wehrte sich seine Göttergattin Daniela (40) bereits gegen böse Zungen, die immer wieder behaupten, das Ehepaar nutze die Krankheit für PR-Zwecke. Jetzt meldeten sich auch Julian Evangelos (26) und Stephanie Schmitz (24) zu Wort: Sie wehren sich gegen Hate-Kommentare gegen ihren ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Mitbewohner!

In ihrer Instagram-Story machte sich das Love Island-Pärchen für ihren TV-Kollegen stark. "Er ist echt ein herzensguter Mensch", schwärmte Julian zunächst. Danach nahmen sich die beiden einem Thema an, dass ihnen an diesen Tagen besonders am Herzen liege: Netz-Hate. "Wir lesen uns auch öfters mal die Kommentare durch. Was da manche Leute von sich lassen und wie geschmacklos die Kommentare sind, das ist wirklich krank", ließ sich der Student gegen Jens' Gegner aus. "Ich finde es einfach super zu sehen, wie die Danni den Jens in so einer schweren Zeit unterstützt. Und alle die da haten, da kann man einfach nur den Mittelfinger zeigen", fügte seine Liebste Stephie hinzu.

Zu guter Letzt richtete das Insel-Couple auch noch ein paar direkt Worte an den 49-Jährigen. "Wir hoffen, dass du die Nachricht hier auch mitbekommst, Jens. Wir wünschen dir alles Gute, seid stark und viel Kraft für euch", lauteten ihre Genesungswünsche an den Schlagersänger.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Angela Finger-Erben, Daniela Büchner, Jens Büchner, Stephanie Schmitz und Julian Evangelos

Anzeige

Starpress/WENN.com Jens Büchner, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / dannibuechner Jens und Daniela Büchner, "Goodbye Deutschland"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de