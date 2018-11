Dieses Bandmitglied der Backstreet Boys scheint immer noch nicht ganz geheilt zu sein! AJ McLean (40) hat im Laufe seiner Karriere schon häufiger gegen seine Alkoholsucht gekämpft: 2001, 2002 und 2011 stand es um den Sänger sogar so schlecht, dass er sich in eine Entzugsklinik begeben musste. Mit seinem Problem ging er stets sehr offen um und will auch ein weiteres dunkles Kapitel aus seinem Leben nicht verschweigen: Der Musiker erlitt 2017 einen Rückfall!

In einem People-Interview gibt AJ zu, dass er im vergangenen Jahr erneut mit seiner Sucht konfrontiert worden sei. Mittlerweile ist der 40-Jährige nicht nur ein gefeierter Popstar, sondern auch Familienvater von zwei Kindern. Diese Situation habe ihn vor völlig neue Herausforderungen gestellt. "Es ist anders mit Familie und Kindern – eigentlich müsstest du dich mit der Krankheit immer vorn anstellen, und das war sehr schwer für mich. Meine Kids stehen für mich eigentlich an erster Stelle. Aber dann vergisst man oft, dass man auch auf sich selbst achten muss", erläutert AJ die Gründe für seinen Rückfall. Er schämt sich auch überhaupt nicht dafür und stellt klar: "Es ist kein Geheimnis, dass das eine Krankheit und ein täglicher Kampf ist."

Auch in den kommenden Monaten wird es wohl für AJ eine Herausforderung sein, sich ausreichend Zeit für sich selbst zu nehmen. Gemeinsam mit den restlichen Backstreet Boys geht er 2019 auf große Welttournee. Er ist sich aber sicher, dass er die stressigen Wochen gut überstehen wird. "Wichtig ist nicht nur, dass du mit einer Gruppe guter Menschen umgeben bist, die dich unterstützen, sondern auch, dass du weiter zu Meetings gehst und mit anderen Süchtigen sprichst. Du musst das irgendwie in deinen Alltag integrieren", blickt er optimistisch in die Zukunft.

Getty Images Backstreet Boys im Juni 2018

Instagram / aj_mclean AJ McLean mit seinen Töchtern Ava und Lyric

Getty Images AJ McLean in Las Vegas

