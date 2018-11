Auf die Backstreet Boys-Fans kommen aufregende Wochen zu! Im Mai veröffentlichte die Boygroup mit "Don't Go Breaking My Heart" ihre erste Single nach fünf Jahren. Seitdem wartet die BSB-Community sehnlichst auf eine neue Platte der 90s-Stars. Nun gaben die Musiker endlich bekannt, dass sie im Januar ihr zehntes Album veröffentlichen werden. Das Quintett wird außerdem auf Tour gehen – und stattet dabei den deutschen Fans einen mehrtägigen Besuch ab!

Seit einigen Stunden sind die Backstreet Boys-Fans weltweit in Aufregung: Pünktlich um 0 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag veröffentlichten die Jungs ihre Single "Chances". Nur wenig später kündigten sie auf ihrem Facebook-Kanal an, dass sie 2019 musikalisch wieder Vollgas geben werden: "Unser zehntes Album 'DNA' wird am 25. Januar herauskommen. In dieser Ära werden wir die einzelnen Elemente unserer 25-jährigen Karriere erkunden, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Danke, dass ihr uns alle dabei begleitet habt!" Mit ihrer Platte wird die Band insgesamt drei Monate lang in Nordamerika und Europa unterwegs sein und auch fünf Stopps in Deutschland einlegen: Ab dem 16. November können sich die Fans Tickets für Hannover, Mannheim, München, Berlin und Köln besorgen.

Auch in den vergangenen Monaten standen die Backstreet Boys regelmäßig auf der Bühne: Seit März 2017 hat die Truppe eine eigene Show im legendären "Planet Hollywood"-Hotel in Las Vegas, die noch bis zum kommenden Frühling andauert. Insgesamt werden Nick (38), Brian (43), A.J. (40), Kevin (47) und Howie (45) dann 80 Mal in der Spielermetropole performt haben.

Michael Loccisano/Getty Images Backstreet Boys im New Yorker Central Park

Kevin Winter/Getty Images Backstreet Boys beim iHeartRadio Music Festival 2016

Judy Eddy/WENN.com Backstreet Boys bei den CMT Music Awards 2018

