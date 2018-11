Schockierende Neuigkeiten für alle Fans von Marianne Rosenberg (63)! Seit Jahrzehnten singt sich die Schlager-Diva mit ihren Megahits wie "Er gehört zu mir" und "Er ist nicht wie du" in die Herzen ihrer Zuhörer. Auch allen DSDS-Zuschauern dürfte die Komponistin sehr wohl bekannt sein: 2014 saß sie neben dem Poptitan Dieter Bohlen (64), Mieze Katz (39) und Kay One (34) in der Jury der beliebten Castingshow. Jetzt stockt ihren Bewunderern jedoch der Atem: Marianne hatte einen schlimmen Autounfall!

Wie Bild berichtete, wurde die 63-Jährige vor Kurzem in einen Car-Crash verwickelt. In ihrer Heimatstadt Berlin soll sie gerade am Steuer ihres Wagens gesessen haben, als ihr ein anderes Auto die Vorfahrt nahm. Ungebremst raste der Fahrer in sie hinein. Umgehend wurde die Chartstürmerin mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht, wo sie erstversorgt wurde. Ihre Fans können jedoch aufatmen: Noch am selben Tag durfte sie die Klinik wieder verlassen.

Am kommenden Samstag hätte Marianne eigentlich im Rahmen der "Schlagernacht des Jahres" auf der Bühne stehen sollen. Ursprünglich angedacht war ein Duett ihres Hits "Liebe kann so weh tun" mit Eloy de Jong (45). Aufgrund der aktuellen Umstände, musste sie den Auftritt allerdings absagen. Ihre Stimme wird stattdessen vom Band erklingen.

Sean Gallup/Getty Images Marianne Rosenberg beim Tribute to Bambi 2017

Anzeige

wcrART/face to face/ActionPress Marianne Rosenberg bei "Die Schlagernacht des Jahres" 2018

Anzeige

Gregorowius,Stefan/ActionPress Marianne Rosenberg, Mieze Katz, Kay One und Dieter Bohlen, DSDS-Juroren 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de