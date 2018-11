Seit Jahren arbeitet Bonnie Strange (32) als erfolgreiches Model und Moderatorin. Das Besondere an der 32-Jährigen ist dabei nicht nur ihre ausgeflippte Art – auch Bonnies Name ist alles andere als gewöhnlich. Dabei ist Bonnie Strange gar nicht der echte Name der frischgebackenen Mama. Geboren wurde die Schauspielerin am 5. Juli 1986 als Jana Weilert. Im Interview verriet sie jetzt, was es mit der Bezeichnung auf sich hat!

Erst kürzlich präsentierte Bonnie ihre heißen Kurven in der Dezember-Ausgabe des berühmten Playboy. Im Gespräch mit dem Magazin ging es aber nicht nur um ihre Rundungen, sondern auch ihren besonderen Namen. "Das fing alles mit Myspace an. Damals war es üblich, sich einen Namen fürs Internet auszudenken. Den habe ich später bei Facebook einfach übernommen", verriet Bonnie. Irgendwann habe einfach keiner mehr gewusst, wie sie wirklich heißt – Bonnie Strange hatte sich schlichtweg etabliert. Außerdem habe Bonnie ihren richtigen Namen ohnehin zu gewöhnlich gefunden.

Doch sind Bonnie und Jana trotzdem noch ein und dieselbe Figur? Oder ist es ähnlich wie bei Beyoncé (37) und ihrem Alter Ego Sasha Fierce, wo es sich um zwei Persönlichkeiten handelt? Dazu versicherte Bonnie: "Ich bin immer ich und habe keine andere Persönlichkeit, die dann bei Interviews oder auf dem roten Teppich zum Vorschein kommt."

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange nach einem Besuch im Salon Reza Hair

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange auf Ibiza 2018

AEDT/WENN.com Bonnie Strange bei der Ultimate Afterwork Party by Ultimate Ears

