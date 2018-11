Bei Janni Hönscheid (28) und Peer Kusmagk (43) wird es einfach nicht langweilig. Seit ihr kleiner Sohn Emil-Ocean (1) auf der Welt ist, erkundet die kleine Familie einen Ort nach dem anderen. Jetzt macht sich das sympathische Trio zu einer neuen Tour auf und will Europa bereisen. Promiflash traf die drei kurz vor der Abfahrt. Im Interview verriet Peer, dass der Trip zur Vorbereitung auf etwas viel Größeres dient!

Sie wollen sich in große Abenteuer stürzen! Gegenüber Promiflash plauderte der Moderator jetzt aus, dass die Europatour noch längst nicht alles war. "Diese Reise ist für uns auch so ein bisschen eine Generalprobe, denn irgendwann wollen wir als kleine Familie mit dem Auto einmal komplett um die Welt fahren", erzählte der Familienmensch stolz.

Für die Vollblut-Eltern sei es vor allem spannend zu sehen, ob so ein außergewöhnliches Vorhaben mit Kleinkind überhaupt möglich sei. "Viele Menschen haben ja schon so eine Weltumrundung gemacht – Kinder waren allerdings in den allermeisten Fällen nicht dabei und deshalb ist das für uns auch so spannend", fuhr der Moderator fort.

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid mit Emil-Ocean in ihrem "Zuhause auf Rädern"

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk, Janni Hönscheid und Emil-Ocean

