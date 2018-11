In den vergangenen Monaten ist es recht ruhig um Jenny Frankhauser (26) geworden! Eigentlich begann das Jahr für die Halbschwester von Daniela Katzenberger (32) äußerst spektakulär: Sie gehörte nicht nur zum diesjährigen Ich bin ein Star – Holt mich hier raus-Cast, sondern wurde vom Publikum sogar zur Dschungelkönigin gekürt. Doch zuletzt zog sich die Sängerin zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück – nur um jetzt mit sexy Einblicken auf sich aufmerksam zu machen!

Auch, wenn Jenny zuletzt nicht so oft im Fernsehen zu sehen war, blieb sie für ihre Community präsent. Im Netz hielt sie ihre Follower stets darüber auf dem Laufenden, welche Abenteuer sie tagtäglich erlebt. Laut eines aktuellen Instagram-Bildes dürfen sich die Fans der Musikerin in den nächsten Wochen auch weiterhin auf jede Menge Action gefasst machen. "Zeit für Veränderungen", untertitelt die Reality-TV-Beauty ein heißes Instagram-Pic, das sie in einem ziemlich freizügigen Outfit zeigt. Ihr Dekolleté ist gefährlich weit ausgeschnitten und setzt ihre weiblichen Kurven perfekt in Szene.

Auf welche Projekte sich Jennys Fans demnächst freuen dürfen, verrät die Social-Media-Queen noch nicht. In ihrer Instagram-Story ist sie lediglich mit einem Vox-Kamerateam zu sehen. Freut ihr euch darauf, bald wieder mehr von der 26-Jährigen zu hören? Stimmt im Voting ab!

P.Hoffmann/WENN.com Jenny Frankhauser beim LEA Award 2018

P.Hoffmann/WENN.com Jenny Frankhauser auf der GLOW

P.Hoffmann/WENN.com Jenny Frankhauser in Berlin

