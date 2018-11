Manche Fans unternehmen wirklich so einiges, um ihrem großen Idol so nahe wie möglich zu kommen. Davon können viele Schauspieler ein Lied singen – so auch Tom Felton (31), der vor allem durch seine Rolle als platinblonder Fiesling Draco Malfoy in den Harry Potter-Filmen Bekanntheit erlangte. Während er in der Rolle wohl nicht viele Sympathiepunkte ernten konnte, bekam ein ganz besonderer Fan nicht genug von ihm – und wollte ihn tatsächlich adoptieren!

"Ich habe schon sehr komische Briefe bekommen", erzählt der Schauspieler im Interview mit Yahoo Movies UK. "Ein Mann wollte mich adoptieren. Er hatte seinen Namen offiziell in Lucius Malfoy umändern lassen und wollte, dass auch ich meinen Namen in Draco Malfoy ändere – sodass er mich adoptieren kann." Der 31-Jährige lehnte das Angebot dankend ab.

Doch mal abgesehen von solch abstrusen Wünschen vereinzelter Fans – Tom wurde sogar schon von "Harry Potter"-Anhängern aufgrund seiner Rolle in den berühmten Buchverfilmungen bedroht. So erzählt er im Interview weiter, dass ein paar US-Fans ihn aufforderten, den berühmten Zauberschüler endlich in Ruhe zu lassen. "Sie meinen das wirklich todernst! Sie scheinen wohl zu denken, dass ich irgendeinen Einfluss auf [J.K.] Rowlings Texte nehmen könnte", schmunzelt der Brite. Ein Slytherin möchte er aber dennoch bleiben.

Getty Images Tom Felton bei der New York Comic Con

United Archives GmbH / Actionpress Emma Watson und Tom Felton in "Harry Potter und der Gefangene von Askaban"

Getty Images Tom Felton bei einer "The Flash"-PK während der Comic-Con 2016

