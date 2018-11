In seiner Annemarie (41) hat Wayne Carpendale (41) seine absolute Traumfrau gefunden! Erst vor einem halben Jahr durften die Moderatorin und der Schauspieler ihr erstes gemeinsames Söhnchen auf der Welt begrüßen. Ihr "Mini C", wie die Eheleute ihren Schatz liebevoll in der Öffentlichkeit nennen, ist seither ihr ganzer Stolz. Momente zu zweit gönnen sich die Turteltauben dennoch immer wieder – so auch an diesem Freitagabend. Bei der Bambi-Verleihung strahlten Annemarie und Wayne auf dem roten Teppich um die Wette. Für seine Fans im Netz gab's von Wayne zuvor sogar noch ein kleines Bonbon!

Nur wenige Stunden vor dem Beginn der Preisverleihung postete der 41-Jährige auf Instagram einen Schnappschuss, auf dem das Pärchen prächtig zurechtgemacht in die Kameralinse lächelt. In ihrem üppigen Traumkleid sah die redselige Schönheit aus wie eine echte Prinzessin – fand wohl auch ihr Göttergatte. "Täusch ich mich oder wird sie von Tag zu Tag schöner?, fragte der Sohn von Schlagerlegende Howard Carpendale (72) in seine Community-Runde.

Bei seinen 116.000 Followern auf der Foto- und Videoplattform löste der Frauenschwarm eine wahre Welle der Begeisterung aus. "Einfach nur wow", lautete ein Kommentar. "Der Bambi für das schönste Paar des Abends geht an euch beide", schwärmte ein anderer Bewunderer des Dream-Couples.

Andreas Rentz/Getty Images Annemarie und Wayne Carpendale bei der Bambi-Verleihung 2018

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale

Gulotta,Francesco/ActionPress Wayne und Annemarie Carpendale auf dem Oktoberfest 2018

