Sie sind noch immer verliebt bis über beide Ohren! Seit 2015 gehen Model Betty Taube (23) und ihr Herzblatt Koray Günter (24) gemeinsam durchs Leben. Nach langen Monaten der Vorbereitung heiratete die schöne Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin den Kicker im November 2016 in einer standesamtlichen Zeremonie im Kreise ihrer Liebsten. Bis heute sind die beiden Turteltauben überglücklich zusammen: Zu ihrem Wedding-Jubiläum ließen sie sich nun Liebes-Grüße via Social Media zukommen!

Auf ihren Instagram-Profilen teilten die zwei jeweils ein verturteltes Pärchenfoto von sich. Auf beiden umarmt Koray seine Angebetete liebevoll von hinten. Der türkische Fußballspieler betitelte seinen Beitrag auf der Foto- und Videoplattform mit den Zeilen: "Zweiter Hochzeitstag. Stolz und überglücklich, dich immer an meiner Seite zu haben." Die schöne Betty hielt sich derweil etwas kürzer – sie verpasste ihrem Bild mit den Hashtags #Liebe, #Danke und #Mr.&Mrs. lediglich ein romantisches Flair.

Obwohl die beiden offiziell schon Mann und Frau sind, wollen sie ihre Ehe auch noch einmal kirchlich besiegeln. Das rauschende Fest wird im Sommer 2019 stattfinden, wie Betty Promiflash verraten hat. Die Trauung soll in einem Schloss abgehalten werden. Zudem werde die 23-Jährige in einer echten Designer-Robe heiraten.

Betty Taube und Koray Günter

Betty Taube und Koray Günter

Betty Taube und Koray Günter

