Die Beileidsbekundungen reißen nicht ab! Der Tod von Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49) erschütterte diese Woche nicht nur seine Fans, sondern auch seine prominenten Kollegen, die den Malle-Sänger in verschiedenen TV-Formaten kennenlernen durften. Nach dem Team von Goodbye Deutschland und den Ex-Teilnehmern von Das Sommerhaus der Stars meldeten sich nun auch einige Fernsehgesichter zu Wort, die mit Jens im Dschungelcamp gesessen hatten: Sie sind ebenfalls am Boden zerstört!

Der 49-Jährige hatte an der elften Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teilgenommen und den sechsten Platz belegt – im selben Jahr war Marc Terenzi (40) als Sieger hervorgegangen. Der ehemalige Dschungelcamp-König erinnerte sich jetzt in einem emotionalen Beitrag auf Instagram an seinen Freund. Ihre gemeinsame Zeit sei ein verrücktes Abenteuer gewesen, begann er seinen Post und meinte weiter: "Es war mir eine Ehre, mit dir so viele Momente zu teilen, an die ich mich immer erinnern werde. Ich werde mich an dein großes Herz erinnern und an deine aufrechte Art. Du hast mir Kraft gegeben, wenn ich keine mehr hatte."

Auch Gina-Lisa Lohfink (32) saß 2017 mit Jens Büchner am Lagerfeuer im australischen Dschungel. Sie sei am Boden zerstört und unendlich traurig, teilte sie ihren Followern mit. "Mein lieber Jens ist nicht mehr bei uns – kann es und will es einfach nicht glauben. Ich höre einfach nicht mehr auf zu weinen", schrieb sie auf der Foto- und Videoplattform. Dem schloss sich auch Reality-Star Kader Loth (45) an: "Ich bin am Boden zerstört. Ich kann es nicht fassen. Ich werde dich nie vergessen."

