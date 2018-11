Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Wohngemeinschaft trauert! Im Juli dieses Jahres lebten im Rahmen der Show wieder sechs deutsche Promi-Pärchen zusammen unter einem Dach. Mit von der Partie: Jens Büchner (✝49) und seine Daniela (40). Vor laufenden Kameras herrschte unter den polarisierenden Bewohnern jedoch nicht immer Harmonie. Auch der Kult-Auswanderer und seine Liebste eckten bei ihren Mitbewohnern nicht selten an. Dennoch gelten die Gedanken ihrer Sommerhaus-Kollegen in dieser schweren Zeit nun Jens, Danni und ihrer Familie!

Samstagabend verstarb der Familienvater an Lungenkrebs – für Micaela Schäfer (35) ein Schock. Auf Instgaram postete sie mehrere Erinnerungs-Schnappschüsse mit dem Goodbye Deutschland-Star und schrieb dazu: "Mein Beileid an die Familie von Jens. Ich bin zutiefst erschüttert und traurig." Auch Patricia Blanco (47) trauert um den verstorbenen Schlagerstar. "Ruhe in Frieden, lieber Jens. Habe dich als sensiblen, humorvollen Menschen kennengelernt. Danni, ich wünsche dir viel Kraft", heißt es auf ihrem Account. Shawne Fielding (49) startete sogar einen Spendenaufruf an alle Fans von Malle-Jens. "Es ist ein wahnsinnig tragischer Verlust, dass er gehen musste", sagte sie in ihrem Statement. Sie fordere die Menschen, die ihm nahestanden, dazu auf, ein neutrales Spendenkonto einzurichten, um Daniela zu unterstützen. Bert Wollersheim (67) befindet sich ebenfalls noch in Schockstarre. "Es wird nie mehr so, wie es war. Wie unvorstellbar schmerzhaft für seine Kinder und Danni", äußerte er sich auf Facebook.

Zu guter Letzt meldete sich natürlich auch Frank Fussbroich (50) zu Wort – mit ihm und seiner Frau Elke pflegten der 49-Jährige und seine Göttergattin bis zuletzt ein sehr enges, freundschaftliches Verhältnis. "Warum?", fragte er seine Community fassungslos. "Ich werde dich nie vergessen, mein Freund! Ich werde dein Parfüm, was du mir im Sommerhaus geschenkt hast, niemals wegwerfen. Ich vermisse dich, Jens! Das darf einfach nicht sein", hieß es weiter.

Instagram / micaela.schaefer.official Jens Büchner, Daniela Büchner, Micaela Schäfer und Melanie Müller

Instagram / shawne.fielding Shawne Fielding und Daniela Büchner

Instagram / https://www.instagram.com/officialbertwollersheim/ Jens Büchner (links) und Bert Wollersheim (rechts) mit Freunden

Instagram / frank_fussbroich Frank Fussbroich und Jens Büchner



