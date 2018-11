Im August dieses Jahres verkündete Sophia Vegas (31) während ihrer Promi Big Brother-Teilnahme ihre Schwangerschaft. Zu Beginn konnte man bei der Blondine mit der Wespentaille noch nicht einmal eine kleine Wölbung erahnen. Doch mittlerweile präsentiert der TV-Star seiner Community stolz seinen immer größer werdenden Babybauch. Erst kürzlich stand wieder eine Routineuntersuchung an, bei der ganz klar wurde: Sophia kann die Ankunft ihres Kindes kaum noch erwarten!

Via Instagram teilte die 31-Jährige einen Schnappschuss aus dem Frauenarztzimmer. Auf dem Foto liegt die OP-Liebhaberin total entspannt auf der Liege und lässt sich in Ruhe untersuchen. "Unser kleines Wunder wiegt schon knapp ein Kilo und das von knapp neun Kilo, die ich seit der Schwangerschaft zugenommen habe", gab die Ex von Bert Wollersheim (67) ganz stolz zu. Sie sei vor allem glücklich darüber, all diese schönen Momente mit ihrem Partner Daniel Charlier zu erleben.

Erst vor wenigen Tagen hatte Sophia ihren Fans offenbart, wie stolz sie mittlerweile auf ihr Bäuchlein ist. "Eins kann ich euch am heutigen Morgen sagen, ich war tatsächlich noch nie so stolz im Leben, eine Plauze zu tragen", schreib sie unter einem Beitrag auf der Fotoplattform.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, TV-Star

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihr Freund Dan im September 2018

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft

