Sie hat ihre Top-Figur zurück! Vor knapp vier Monaten brachte Brigitte Nielsen (55) ihr mittlerweile fünftes Kind zur Welt – und das mit 55 Jahren! Töchterchen Frida ist nun ihr ganzer Stolz. Doch die frisch gebackene Fünffach-Mama lässt sich jetzt keinesfalls gehen: Sie zeigt sich schon kurz nach der Geburt topfit und wunderschön gestylt in der Öffentlichkeit. Ihren makellosen After-Baby-Body präsentierte sie nun im knappen Event-Dress!

Das dänische Model war am Mittwochabend auf der Filmpremiere ihres neuen Streifens "Creed II" in New York anwesend. Und dort sorgte der Reality-TV-Star bei den Gästen für Schnappatmung! Brigitte trug zu dem Event ein bodenlanges, hautenges und roséfarbenes Dress und ihr Hals war mit etlichen glitzernden Ketten behangen. In dem Kleid stellte die Blondine ihren durchtrainierten Körper zur Schau – kein Gramm zu viel zierte ihre Hüften! Die gute Laune der Beauty machte ihren Auftritt umso magischer. Sie grinste bis über beide Ohren!

Auch auf ihrem Instagram-Channel postete Brigitte einen Schnappschuss von ihrem Outfit. Fans waren vom Anblick ihres Idols einfach hin und weg und überhäuften die Ehefrau von Mattia Dessi (40) mit liebevollen Kommentaren. "Du siehst umwerfend aus, meine Liebe", "Du bist perfekt und wunderschön", oder "Was für eine tolle Frau mit einer wahnsinnigen Ausstrahlung", waren nur drei der tollen Nachrichten.

Splash News Brigitte Nielsen bei der Premiere zu "Creed II" im November 2018

Splash News Brigitte Nielsen bei der Premiere zu "Creed II" im November 2018 in New York

Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen

