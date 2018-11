Seit 13 Jahren spielt sie Amor für Landwirte, doch in der Bauer sucht Frau-Moderatorin Inka Bause (49) steckt noch viel mehr! Von ihrem Papa Arndt hat sie ihr musikalisches Talent geerbt und stand als Teenie zum ersten Mal auf der Bühne. Mit Songs wie "Spielverderber" mauserte sich die junge Inka schnell zum DDR-Schlagersternchen. Seitdem stand die Zeit natürlich nicht still. Am 21. November wird die Leipzigerin 50 Jahre alt, doch wie feiert sie dieses Jubiläum?

Inka will nur im ganz engen Kreis anstoßen, doch eine richtige Sause wird wenig später in Berlin nachgeholt. Die Sängerin verrät im Promiflash-Interview: "Zwei Tage nach meinem Geburtstag habe ich das große Konzert im Admiralspalast, das wird halt meine große Geburtstagsfeier mit Publikum, aber auch mit vielen Freunden und Wegbegleitern." Nach zehn Jahren Pause ist das TV-Gesicht seit Anfang Oktober auf "Lebenslieder"-Tour. Wer die Party nicht verpassen will, hat Glück: Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Für das nächste Jahrzehnt hat Inka auch ein paar Ziele: "Wenn ich einen Wunsch frei habe, dann Gesundheit, wenn es zwei sind, dann noch, dass “Bauer sucht Frau” noch lange läuft und dass alles so weiterläuft wie bisher." Habt ihr schon mal eine Performance der singenden Strahlefrau gesehen? Stimmt ab!

Frank Oppitz/Funke Foto S./ActionPress Inka Bause bei einem Auftritt von "Die Schlagernacht des Jahres"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bauer Matthias, Moderatorin Inka Bause und seine Bewerberinnen Tayisiya und Laura Martina

Georg Wenzel/ActionPress Inka Bause bei der Premiere der "VIVID Grand Show" in Berlin

