Ungebremster Alkoholkonsum fordert seinen Tribut – das weiß auch Sänger und einstiger Bad Boy John Mayer (41). Als Musiker und Songwriter ist er im Laufe seiner Karriere bereits mit sieben Grammys ausgezeichnet worden, was nur für sein Talent spricht. Doch genau dieses sah er durch seinen Alkoholkonsum in Gefahr und beschloss, einen radikalen Schritt zu gehen: In einem Interview verriet der 41-Jährige nun, dass er seit zwei Jahren trocken ist!

Wie es zu dieser selbstgewählten Trockenzeit kam? "Ich habe die aufregendste Letzte-Nacht-meines-Lebens-mit-Alkohol-Geschichte von allen", erzählt John im Interview mit dem US-amerikanischen Musikmagazin Complex. "Es war auf der Party zum 30. Geburtstag von Drake, wo ich einen echten Idioten aus mir gemacht hatte. Anschließend führte ich eine Unterhaltung mit mir selbst. Es war wohl am sechsten Tag meines Katers, so groß war der Kater! Ich sah aus dem Fenster und fragte mich: 'Ok, John, wie viel Prozent deines Potenzials würdest du gerne nutzen?'"

"Wenn Du jetzt so etwas wie 60 Prozent sagst", so John noch immer im Zwiegespräch mit sich selbst, "bleiben 40 Prozent, die du dem Spaß gönnen kannst. Das ist in Ordnung, aber wie viel Prozent des Verfügbaren möchtest du wirklich ausnutzen?" Und der "Gravity"-Interpret schließt mit seiner ganz persönlichen Entscheidung: "Eine falsche Antwort gibt es da nicht. Aber ich setzte auf 100 Prozent."

Lies Angeles / SplashNews.com John Mayer bei Jimmy Kimmel, 2018

Photo by Bennett Raglin/Getty Images for D'usse John Mayer bei einem Rihanna Konzert im Rahmen der ANTI-Tour 2016 in New York

Ethan Miller/ Getty Images John Mayer bei einem Auftritt in Arizona

