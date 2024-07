John Mayer und Kiernan Shipka verbringen gemeinsames Date!

John Mayer (46) und Kiernan Shipka (24) heizen die Gerüchte um eine mögliche Beziehung weiter an! Das angebliche Paar wurde jetzt nämlich erneut zusammen gesichtet, und zwar bei einem gemeinsamen Abendessen in West Hollywood. Wie Daily Mail berichtet, kamen die beiden zwar getrennt an, auf dem Parkplatz des Privatklubs San Vicente Bungalows wurden sie dann aber von den Paparazzi erwischt. Und währenddessen schienen der Sänger und die Schauspielerin bei bester Laune zu sein!

Berichten zufolge soll es schon vor etwa zwei Jahren zwischen John und der "Mad Men"-Darstellerin gefunkt haben – bestätigt wurde es aber bisher von keinem der beiden. Im Laufe der Zeit wurde der "Your Body Is A Wonderland"-Interpret aber immer wieder an der Seite von Kiernan gesichtet, als sie unauffällige Dates miteinander verbrachten. Zudem sollen sie Anfang des Jahres gemeinsam nach Japan gereist sein.

Dabei gilt John eigentlich als einer der größten Herzensbrecher der Musikindustrie. Während einer Folge des "Comfort Food with Kelly Rizzo"-Podcasts machte er jedoch den Eindruck, diesen Ruf endlich loswerden zu wollen. "Ich möchte unbedingt heiraten", erklärte er und betonte, jederzeit bereit für die Ehe zu sein. Grund dafür sei, dass er die Vorstellung liebe, seine Partnerin unterstützen zu können. Vielleicht hat er mit der 20 Jahre jüngeren Kiernan ja die Richtige gefunden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Kiernan Shipka in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images John Mayer, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, John und Kiernan werden ihre Beziehung bald offiziell machen? Ja, das machen sie bestimmt! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de