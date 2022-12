Kein Liebesleben: Darum datet Sänger John Mayer nicht mehr

John Mayer (45) hat dem Dating abgeschworen. Der Sänger wurde zuletzt mit der Schauspielerin Kiernan Shipka (23) vor einem Restaurant gesehen. Augenzeugen berichteten sogar, dass der Songwriter und die "Chilling Adventures of Sabrina"-Darstellerin vier Stunden diniert hätten. John soll ihr sogar ein Ständchen gesungen haben. Ob es sich dabei um ein Date handelte, ist nicht bekannt. John erklärte jetzt allerdings, was in seinem Liebesleben wirklich abgeht – nämlich nichts.

"Ich verabrede mich nicht wirklich – ich glaube nicht, dass ich das muss, um ganz ehrlich zu sein", erklärte John im Podcast "Call her Daddy". "Ich habe vor etwa sechs Jahren mit dem Trinken aufgehört, also habe ich keinen flüssigen Mut mehr. Ich habe nur trockenen Mut." Später im Interview sprach John, der im Laufe der Jahre einige sehr berühmte Frauen gedatet hat, über seinen Ruf als "Frauenheld". "Ich denke, das Problem ist, dass ich in einer Show bin, die sich an Frauen richtet, und ich habe ein paar Schilder an mir, wie 'Schürzenjäger' und 'Frauenheld', und ich denke, das ist es auch", erklärte er weiter.

2002 war John mit Jennifer Love Hewitt (43) und 2007 mit Jessica Simpson (42) liiert. Bis März 2009 datete er dann Jennifer Aniston (53). Von Ende 2012 bis Anfang 2014 war er schließlich in einer Beziehung mit Katy Perry (38).

