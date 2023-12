Warum trug Travis hier ein T-Shirt von Taylor Swifts Ex?

Was hatte das zu bedeuten? Lange hatten sich die Fans von Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) gefragt, ob zwischen den beiden etwas läuft. Denn immer wieder hatten die Sängerin und der NFL-Star gemeinsam niedliche Auftritte hingelegt. Dann der Hammer: Die "Lover"-Interpretin bestätigte in einem Interview, dass die beiden tatsächlich schon seit Monaten ein Paar sind. Hatte Travis hier noch versucht, die Fans auf eine falsche Fährte zu führen?

Nachdem der Footballer im Juli öffentlich in seinem Podcast über die 33-Jährige geschwärmt hatte, fingen sie an, sich zu daten. Das bedeutet: Im September waren der Hottie und die Blondine bereits ein Paar. Einigen Usern auf X fällt nun auf, dass Travis zu dem Zeitpunkt ein T-Shirt von Taylors Ex John Mayer (46) trug. War das eine Masche, um die Fans in die Irre zu führen? "Es hat tatsächlich irgendwie funktioniert, weil die Leute darauf aufmerksam wurden und fragten, warum würde sie jemanden daten, der John Mayer mag?", schreibt ein Nutzer beispielsweise.

Zudem erklärte Travis im September, dass er noch auf der Suche nach der großen Liebe sei. "Ich möchte dieses Feuerwerk spüren. Ich wollte schon immer, dass [Liebe auf den ersten Blick] passiert", betonte der Sportler. Still und heimlich waren er und Taylor da aber schon verliebt – wollten es anscheinend aber noch für sich behalten.

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift

Getty Images John Mayer, Juli 2022

Backgrid / Action Press Travis Kelce und Taylor Swift in New York, Oktober 2023

