Seit wenigen Wochen ist es offiziell: Die erfolgreichste Girlgroup aller Zeiten wird schon bald wiedervereint auf der Bühne stehen! Mel B. (43), Geri Horner (46), Emma Bunton (42) und Mel C. (44) feiern das Comeback der Spice Girls. Im Sommer werden die Sängerinnen im Vereinigten Königreich auf Tour gehen. Als ob das nicht genug Zukunftsmusik wäre, erfüllt sich das Nesthäkchen unter ihnen außerdem einen besonderen Wunsch: Emma Bunton bastelt an einem Soloalbum!

Am Samstagabend machte die 42-Jährige ihre Fans hellhörig. "Ich liebe es, im Studio zu sein", verkündete sie auf Twitter. "Ich freue mich so sehr darüber, dass ich einen Plattenvertrag mit BMG unterschrieben habe", hieß es weiter in ihrer Ankündigung im Netz. Das letzte Mal, dass "Baby Spice" – wie sie von ihren Bewunderern und Kolleginnen genannt wird – mit eigener Musik verzauberte, war vor elf Jahren.

Wie Mirror berichtete, habe die neu formierte Band unterdessen bestätigt, dass sie die Fünfte im Bunde, Victoria Beckham (44), nie wirklich gefragt habe, ob sie an einer Reunion interessiert sei. Die Göttergattin des Star-Kickers David Beckham (43) freut sich dennoch für ihre Ex-Bandmitglieder. "Ich weiß, sie werden eine großartige Show machen und die Fans eine wundervolle Zeit haben, lauteten die Zeilen der 44-Jährigen auf Instagram.

Stuart Wilson/Getty Images Mel B., Geri Horner, Emma Bunton und Mel C. von den Spice Girls 2012 in London

John Phillips/John Phillips/Getty Images Emma Bunton bei den Global Awards 2018

Gregg DeGuire/Getty Images Victoria Beckham, Modedesignerin

