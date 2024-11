Mel B begeistert mit nacktem Sauna-Foto und eisigem Ritual

Ex-Spice Girl Melanie Brown (49), besser bekannt als Mel B, hat ihre Fans mit einem freizügigen und beeindruckenden Post auf Instagram überrascht. Die Spice Girls-Sängerin zeigte sich in einem Schnappschuss nackt von hinten in einer heißen Sauna, wobei sie ihren Körper gekonnt in Szene setzte. Dies war Teil ihrer ausführlichen Routine zur Selbstfürsorge, die sie mit ihren Followern teilte. Mel B, die auch als Scary Spice bekannt ist, nahm sich Zeit für eine ausgiebige Meditationssitzung in der Infrarotsauna, bevor sie mutig ein eisiges Bad nahm und anschließend im Regen spazieren ging. Unter dem Post schrieb sie: "Ok, ihr Lieben, ich werde euch einen Einblick in meine 'Me Time' geben. Selbstpflege-Rituale, die ich tue, weil sie mir sooo wichtig sind. Ok, das war das Protokoll von gestern."

In ihrem Post erklärte Mel B im Detail die Schritte ihrer Wellnessroutine. Begonnen hat alles mit einem 20-minütigen Aufenthalt in der Infrarotsauna, gefolgt von Dehnübungen und Meditation in der heißen Sauna. Danach folgte ein dreiminütiges Eisbad, das ihrer Meinung nach dank bewusster Atmung leichter zu ertragen war. Die Sängerin, die mit ADHS, Dyslexie und Dyspraxie lebt, berichtete von den positiven Auswirkungen der Routine auf ihr Wohlbefinden und betonte, wie wichtig es für sie sei, sich selbst nicht im Alltag zu verlieren. Ihre Routine sei eine Möglichkeit, ihren geistigen und körperlichen Zustand zu pflegen.

In den vergangenen Jahren hat sich Mel B offen über ihre persönlichen Kämpfe geäußert, insbesondere über die Auswirkungen ihrer missbräuchlichen Ehe mit Stephen Belafonte (49), der die Vorwürfe abstreitet. Die Musikerin hat sogar Elektroschocktherapie versucht, um ihre psychische Gesundheit zu verbessern. Dennoch strahlt sie in ihren Posts Lebensfreude aus und betont, wie wichtig ihr Wohlbefinden für ihre Seele ist. Außerhalb der Bühne ist die Schauspielerin eine stolze Mutter und setzt sich für Wohltätigkeitsprojekte ein.

Instagram / officialmelb Mel B in der Infrarotsauna, November 2024

Instagram / officialmelb Mel B in der Sauna, November 2024

