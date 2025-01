So süß feiern Spice Girls den 49. Geburtstag von Emma Bunton

Die Spice Girls-Bekanntheit Emma Bunton (49) hat Grund zum Feiern! Am Dienstag wurde die Sängerin 49 Jahre alt. Diesen Anlass nutzten ihre Bandkolleginnen, um ihr auf Social Media nur das Beste zu wünschen. Baby Spice wurde insbesondere auf Instagram mit einer Reihe von süßen Nachrichten und Schnappschüssen geehrt. So teilte Victoria Beckham (50) ein früheres Foto, auf dem sie das Geburtstagskind Huckepack trägt. Dazu schrieb sie: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Emma! Küsschen und Umarmung."

Melanie C. (51) teilte auf der Plattform ebenfalls ein emotionales Video der beiden, in dem sie zusammen auf der Bühne auftreten, in Talkshows lachen und ausgelassen tanzen. Auch Mel B. (49) widmete ihrer Kollegin und Freundin einen liebevollen Post. Auf mehreren Fotos lachen sie Seite an Seite und albern herum. Trotz Gerüchten um einen Streit gratulierte sogar Geri Horner (52). Sie postete ein Bild des Duos bei einer Werbeveranstaltung sowie ein Erinnerungsfoto. Eine Reaktion von Emma darauf kam im Netz jedoch nicht.

Die öffentlichen Gratulationen und Lobeshymnen sind bei den Spice Girls keine Seltenheit. So durfte sich unter anderem Geri im vergangenen Jahr anlässlich ihres 52. Geburtstages über rührende Posts ihrer Freundinnen freuen. Sowohl Melanie als auch Emma teilten zu dem Zeitpunkt Fotos, die sie zusammen im Laufe der Jahre zeigten. Emma formulierte damals eine bewegende Gratulation auf Instagram mit den Worten: "Ich sende meiner wunderschönen Freundin, innen wie außen, alles Liebe zu deinem Geburtstag. Geri, ich liebe dich sehr."

Instagram / officialmelb Mel B. und Emma Bunton

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

