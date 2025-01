Victoria Beckham verdient ohne Auftritte weiterhin Millionen

Victoria Beckham (50) hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Summe von 1,2 Millionen Euro durch ihre frühere Musikkarriere eingenommen, obwohl die ehemalige Spice Girls-Sängerin seit 2012 – bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London – nicht mehr auf der Bühne stand. Die Einkünfte stammen von Tantiemen aus ihrer Zeit bei der weltweit erfolgreichen Girlgroup sowie ihrer kurzzeitigen Solo-Karriere. Wie mehrere britische Medien übereinstimmend berichten, gehe die Summe aus Unterlagen ihrer Firma Moody Productions hervor, die Victoria 1997 speziell für ihre Musikeinkünfte gegründet hatte.

Mit den Spice Girls konnte Victoria Teil einer der erfolgreichsten Girlgroups der Welt werden. Gemeinsam haben die fünf Sängerinnen über 100 Millionen Platten verkauft und Hits wie "Wannabe" oder "Stop" sind bis heute Klassiker. Neben ihren drei Studioalben mit den Spice Girls nahm Victoria 2001 ein selbstbetiteltes Soloalbum auf. Während die Spice Girls weiterhin 12,6 Millionen monatliche Hörer auf Spotify haben, erreicht Victoria solo gerade einmal 19.900 Hörer pro Monat. Die Einnahmen aus ihrer längst vergangenen Musikkarriere entlasten Victoria bei den finanziellen Herausforderungen ihrer Mode- und Schönheitsfirma "Victoria Beckham Holdings", die zuletzt Verluste in Höhe von 3,5 Millionen Euro verzeichnete.

2019 entschied sich Victoria gegen ein Comeback mit den Spice Girls, weshalb sie nicht an der großen Wiedervereinigungstour teilnahm. In einer Erklärung sagte sie damals: "Es hat mir so viel Spaß gemacht, bei den Spice Girls zu sein. Aber ich denke, dass ich mich jetzt, mit allem, was ich sonst noch mit meiner Mode- und Beauty-Linie mache, und vier Kindern, nicht damit befassen kann.“ Auch heute noch widmet sich die Designerin weiter ihrem Modeimperium und ihrer Beauty-Linie, die für luxuriöse und hochpreisige Produkte bekannt sind.

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Chrisholm und Melanie Brown 2012

Frazer Harrison/Getty Images Spice Girls in London

