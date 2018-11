Schock für alle Fans von Mia Julia (31)! Die erfolgreiche Ballermann-Sängerin teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit ihren Followern im Netz – darunter auch sexy Fotos von ihren Auftritten, aus dem Gym oder Pärchenpics mit ihrem Liebsten Peter Brückner. Ein nicht ganz so erfreuliches Erlebnis wollte die blonde Beauty den Usern nun ebenfalls nicht vorenthalten: Mia muss aktuell im Krankenhaus behandelt werden!

Via Instagram hat sie ein Foto von sich aus der Klinik veröffentlicht und dazu geschrieben: "Ich dachte in der Nacht von Freitag auf Samstag, ich bekomme eine Grippe, da ich Schüttelfrost, Fieber und Gliederschmerzen bekam." Anschließend seien zusätzlich noch krampfartige Bauchschmerzen dazugekommen. "Die Ärzte beschlossen, mich sofort stationär aufzunehmen, um alle nötigen Untersuchungen machen zu können", erklärte die 31-Jährige.

Was genau Mia fehlt, steht bisher nicht fest: "Leider bin ich noch nicht ganz durch mit den Untersuchungen und kann noch nicht mehr dazu sagen." Sie müsse nun erst mal abwarten, fühle sich aber gut aufgehoben und in fähigen Händen. Ihre Fans richteten in den Kommentaren etliche Genesungswünsche an die gebürtige Münchnerin.

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Peter und Mia Julia Brückner im Fitnessstudio

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia Brückner, Schlagersängerin

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia Brückner, Schlagerstar

