Duane "Dog" Chapman (65) gilt als der bekannteste Kopfgeldjäger Amerikas. Gerade erst sorgte er wieder für Schlagzeilen, als er die gerichtlich gesuchte Jamie Jungers, eine Ex-Freundin von Golf-Star Tiger Woods (42), in einem Bordell aufspürte. Sie soll hier gegen Drogen zur Prostitution gezwungen worden sein. Gelernt hat der heutige TV-Star "Dog" sein Geschäft offenbar auf die harte Tour – denn er steckte einst selbst ganz tief im Sumpf des Verbrechens.

Wie The Sun berichtet, zückt der Kopfgeldjäger bei seinen Einsätzen statt einer geladenen Pistole lediglich einen Taser. Denn es ist ihm verboten, je wieder eine Waffe zu tragen. 1976 wurde er, damals Mitglied einer Motorradgang, unter dem Vorwurf festgenommen, im Wagen gewartet zu haben, als sein Freund im Streit um Drogen einen Dealer erschoss. Duane wurde nach texanischem Recht für seine Mittäterschaft wegen vorsätzlichen Mordes zu fünf Jahren Haft verurteilt.

In dieser Zeit hinter Gittern ging nicht nur seine erst Ehe in die Brüche – mittlerweile ist Duane zum fünften Mal verheiratet und hat insgesamt zwölf Kinder – das Gefängnis änderte auch sein Leben. Wie The Sun berichtet, half Duane dabei, einen Gefängnisausbruch zu verhindern und rettete einem Mitgefangenen das Leben. Schon nach rund anderthalb Jahren wurde er so auf Bewährung entlassen. Nach eigenen Angaben hat der 65-Jährige, vielen deutschen TV-Zuschauern aus "Dog – der Kopfgeldjäger" gut bekannt, bis heute rund 6.000 Flüchtige ihrer gerechten Strafe zugeführt.

Rick Diamon/ Getty Images Duane Dog Chapman und Beth Chapman bei den CMT Music Awards 2013

Instagram / mrsdog4real Beth Chapman und Duane Chapman

Michael Loccisano / Getty Duane "Dog" Chapman in Nashville

