So süß unterstützt Priyanka Chopra (36) ihren Nick Jonas (26)! Bereits vor 13 Jahren wurde der Sänger mit Diabetes Typ eins diagnostiziert. Seitdem engagiert sich der Musiker auch für andere Jugendliche mit dem gleichen Krankheitsbild. Er gründete sogar eine Stiftung zur Unterstützung der Amerikanischen Diabetes-Gesellschaft! Nun berichtete Nick seinen Fans im Netz anlässlich des Jahrestags seiner Diagnose von seinem Leben mit der Zuckerkrankheit – und seine Verlobte Priyanka veröffentlichte eine liebevolle Nachricht unter dem Beitrag!

"Alles an dir ist besonders. Egal ob mit oder ohne Diabetes", kommentierte die Beauty den Instagram-Post ihres Schatzes und setzte einen Kuss-Emoji daneben. Auch Nicks Follower richteten motivierende Worte an den 26-Jährigen: "Immer weiter so, du packst das!" , "Du bist unglaublich, danke dass du so offen darüber sprichst" und "Wir sind stolz auf dich, du bist ein Vorbild für alle", versicherten drei Nutzer dem Texaner.

Neben seinem Beitrag, in dem Nick sich für die jahrelange Unterstützung seiner Fans bedankte, postete er eine Vorher-Nacher-Collage von sich – auf der linken Seite ist der damals 13-Jährige kurz nach seiner Diagnose zu sehen und daneben ein aktuelles Foto des Hotties. "Ich mit nicht einmal 50 Kilogramm, nachdem ich sehr viel Gewicht wegen meines hohen Blutzuckers verloren hatte", beschrieb er die ältere Aufnahme. Heute habe er dank einer geregelten Ernährung und viel Sport ein gesundes Körpergewicht, mit dem er zufrieden ist.

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Michael Kors Priyanka Chopra, Schauspielerin

Mike Coppola/Getty Images for TIDAL Musiker Nick Jonas bei einer Veranstaltung in New York

Instagram / nickjonas Nick Jonas 2005 (links) und 2018 (rechts)

