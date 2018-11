So schön ist junge Liebe! Im Juni verlobten sich Sänger Nick Jonas (26) und die zehn Jahre ältere Schauspielerin Priyanka Chopra (36) – und das bereits nach zwei Monaten Beziehung. Eines ist jetzt schon klar: Nick kriegt nicht genug von seiner Angebeteten und schwebt im siebten Himmel! Ihr Aussehen haut den 26-Jährigen offenbar auch immer wieder aufs Neue um. Und gerade deswegen ist Nick Priyankas treuster Anhänger in sozialen Medien!

"Ich stalke dich durchgehend auf Instagram", schreibt der Sänger unter einem Instagram-Foto seiner schönen Verlobten. "Du bist so wunderschön", schließt er den Kommentar an seine zukünftige Ehefrau ab. Doch das ist nur ein Beispiel aus einer langen Reihe von Liebesbotschaften, die sich die beiden Turteltauben in den sozialen Netzwerken zukommen lassen.

Auch im realen Leben beweist Nick dem Bollywood-Star seine bedingungslose Liebe. Wie ein Insider laut dem amerikanischen People Magazine offenbart, ließ er sogar ein Tiffany-Geschäft schließen, um den Verlobungsring zu kaufen. Alle Papiere für den großen Tag sind laut Medienberichten bereits besorgt – und wie Insider berichten, werden schon Anfang Dezember die Hochzeitsglocken läuten. Es geht Schlag auf Schlag, doch immer mit einer gehörigen Portion Liebe!

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas im AT&T Stadium in Texas 2018

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrem Verlobten Nick Jonas, Oktober 2018

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der New York Fashion Week

