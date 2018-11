Was wird jetzt aus Daniela Büchner (40)? Der Goodbye Deutschland-Star ist zurzeit in tiefer Trauer: Ihr Ehemann Jens (✝49) ist am Samstag sehr plötzlich an Lungenkrebs verstorben. Vor wenigen Jahren ist die fünffache Mutter mit ihren Kindern zu dem Ballermann-Sänger nach Mallorca gezogen. Dort bauten sie sich gemeinsam nicht nur ein Leben, sondern mit ihrer Faneteria auch ein Unternehmen auf. Aber wird Danni ihre zweite Heimat Malle nun aufgeben? Ihre TV-Kollegen sind sich uneinig!

Gina-Lisa Lohfink (32) und Jens kämpften sich 2017 gemeinsam durchs Dschungelcamp. Die Adam sucht Eva-Kandidatin ist sich im RTL-Interview sicher: Daniela wird nichts mehr auf der spanischen Insel halten! "Also ich könnte, glaube ich, in dem Haus nicht mehr wohnen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie nach Deutschland kommt. Was soll sie noch auf Mallorca, da erinnert sie alles an Jens", erklärte sie.

Jens' und Dannis Sommerhaus der Stars-Verbündeter Frank Fussbroich (50) ist da allerdings ganz anderer Meinung. "Daniela kriegt das auf die Reihe. Ich glaube auch, sie ist stark genug – vielleicht nicht direkt oder in den nächsten Monaten. Aber sie zieht das durch und wird ihre Kinder groß kriegen, da bin ich mir sicher", meinte er unter Tränen.

