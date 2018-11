Die Fans von Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49) stehen immer noch unter Schock. Am Samstag ist der Familienvater nach einem kurzen, aber schweren Kampf an Lungenkrebs gestorben. In der beliebten TV-Show Goodbye Deutschland war Jens einem breiten Publikum mit seiner Mallorca-Auswanderung bekannt geworden und gehörte seit 2011 zum festen Stab der Sendung. Ist das Format überhaupt noch dasselbe ohne ihn und wie geht es nun weiter?

Egal, was Jens versuchte, auf der Balearen-Insel auf die Beine zu stellen – sieben Jahre lang war stets ein Kamerateam des Senders VOX dabei. Mit Jennifer Matthias, der Mutter seines Sohnes Leon, war er ausgewandert und hatte eine Boutique im Touristenörtchen Cala Millor eröffnet. Seitdem tat sich eine Menge im Leben des gebürtigen Zwenkauers. Nach ein paar Jahren hatte sich Jens schließlich als Partysänger am Ballermann etabliert. Mit seiner Daniela (40) war er seit Juni 2017 glücklich verheiratet und bekam die Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya.

All diese Lebensabschnitte ließ Jens von Kameras begleiten – und wurde damit zum Aushängeschild der kultigen Auswanderer-Show. Ob es da wohl eine Sonderausgabe nach seinem Tod geben wird? Das beantwortet der Sender gegenüber Gala folgendermaßen: "Ob und wann eine 'Goodbye Deutschland'-Sonderausgabe ausgestrahlt wird, werden wir zu gegebenem Zeitpunkt in Absprache mit seiner Familie entscheiden." Doch wie soll es überhaupt mit der Sendung weitergehen? Viele Fans können sie sich ohne Jenser nicht vorstellen. Stimmt in der Umfrage darüber ab, was aus "Goodbye Deutschland" werden soll!

ActionPress Jens Büchner, "Goodbye Deutschland"-Star

Instagram / dannibuechner Jens und Daniela Büchner, "Goodbye Deutschland"-Stars

ActionPress Jens Büchner in seiner Fanteria auf Mallorca



