Erschütternder Tod in der City? Sex and the City-Fans erinnern sich noch daran, dass vor nicht allzu langer Zeit ein dritter Teil der SATC-Filmreihe geplant war – bis der Deal platzte. Im April 2017 weigerte sich Samantha-Darstellerin Kim Cattrall (62), den Vertrag für die Fortsetzung zu unterschreiben. Grund dafür soll unter anderem das neue Skript gewesen sein. Wie sich jetzt herausstellt, sollte eine beliebte Hauptrolle nämlich sterben!

In seinem Podcast "Origins with James Andrew Miller" gibt der renommierte US-Autor Einblick in die Fernseh-, Film- und Musikszene. In seiner Folge vom 19. November verriet er über Kims Ausstieg: "Menschen, die Kim nahestehen, glaubten, das Skript biete nicht viel für Samanthas Charakter. Sie wiesen darauf hin, dass Mr. Big darin an einem Herzinfarkt sterben soll – in der Dusche – relativ am Anfang des Films. Dadurch wäre es im Film mehr um Carrie gegangen, die versucht, Bigs Tod zu verarbeiten, und nicht um die Freundschaft der vier Frauen." Es war also geplant, dass Carrie Bradshaws (Sarah Jessica Parker, 53) große Liebe Mr. Big (Chris Noth, 64) im dritten Teil einfach stirbt!

Wie Miller weiter offenbarte, sei das aber nicht der einzige Grund, weshalb sich Kim gegen die Produktion entschied. Auch wie die Gagen unter den vier Hauptdarstellerinnen und dem Produzenten Michael Patrick King aufgeteilt werden sollten, soll der 62-Jährigen gegen den Strich gegangen sein.

