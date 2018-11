Jens Büchner (✝49) musste in den letzten Wochen seines Lebens mächtig kämpfen! Vergangenen Samstag starb der Kult-Auswanderer an Lungenkrebs. Seit der Wahl-Mallorquiner 2011 das erste Mal in dem Reality-Format Goodbye Deutschland zu sehen gewesen war, gewann er stetig neue Fans dazu. Auch am 12. November flimmerte eine Folge mit dem Schlagersänger über die Bildschirme. Damals wussten die Zuschauer noch nicht, dass es die letzte Episode mit ihm sein wird. Trotzdem flossen in der Sendung jede Menge Tränen!

In seiner allerletzten "Goodbye Deutschland"-Folge wollte Jens unbedingt sein Café "Faneteria" retten. Das Lokal lief zuletzt so schlecht, dass es kurz vor der Schließung stand. Unter dieser Situation litt auch seine Gesundheit: "Weißt du, wovon ich Magengeschwüre bekommen habe? Von unserem Drecksladen", teilte er seine Verzweiflung mit seiner Ehefrau Daniela (40). Schweren Herzens entschied sich das Paar dann, den Gastro-Betrieb zu schließen. "Du hast versprochen, es wird alles gut", weinte der 49-Jährige im Gespräch mit seiner Liebsten.

Damals ahnte Jens noch nicht, dass ihn das Schicksal noch härter treffen sollte. Erst nach den Dreharbeiten für diese Episode erhielt der Mallorca-Star seine Krebsdiagnose. Auch im Krankenhaus wurde der Familienvater von Kameras begleitet – bisher ist aber noch nicht klar, ob die Aufnahmen ausgestrahlt werden.

ActionPress Jens Büchner in seinem Café

ActionPress Jens und Daniela Büchner

ActionPress Jens Büchner im Megapark auf Mallorca

