Amy Schumer (37) geht es sichtlich besser! Die schwangere Hollywood-Schauspielerin hatte vor Kurzem einen heftigen Dämpfer zu verkraften: Weil sie auf dem Weg zum Muttersein an schlimmer Übelkeit litt, musste Amy vergangene Woche in einer Klinik stationär behandelt werden. Nach ihrer Entlassung am Wochenende scheint sich die "I Feel Pretty"-Darstellerin aber wieder deutlich besser zu fühlen: Paparazzi fotografierten die Blondine mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht!

Nur kurz, nachdem die Ärzte Amy grünes Licht für ihre Heimkehr gaben, wurde sie auch schon wieder vergnügt in den Straßen New Yorks gesichtet, wie Daily Mail berichtete. Fotografen lichteten die 37-Jährige dabei ab, wie sie sich – eingekuschelt in einen dicken Mantel und mit Wollmütze – gemeinsam mit ihrer Assistentin die Beine vertrat und dabei über das ganze Gesicht lächelte. Am selben Abend soll sie nach Informationen des Magazins sogar wieder mit ihrem Comedy-Programm auf der Bühne gestanden haben.

Für Amy ist es die erste Schwangerschaft. Auf Instagram hatte sie ihren Followern kurz nach der Klinik-Einlieferung ihr Leid geklagt: "Jeder der sagt, dass das zweite Trimester leichter ist, erzählt nicht die ganze Wahrheit. Mir geht es in diesem Trimester schlechter als zuvor. Ich habe Hyperemesis und das haut rein. Ich bin sehr glücklich, schwanger zu sein, aber das ist einfach scheiße!" Hoffentlich hat Amy diese üble Phase mit ihrem Krankenhausaufenthalt nun endgültig hinter sich gelassen.

Getty Images Amy Schumer, Live-Komikerin

Anzeige

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Schauspielerin

Anzeige

Splash News Amy Schumer an einem Filmset in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de