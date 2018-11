Sorge um Amy Schumer (37)! Die Komikerin ist eigentlich gerade im absoluten Glücksrausch: Erst vor wenigen Monaten gab sie der Liebe ihres Lebens, dem Koch Chris Fischer, ganz romantisch das Jawort. Nun erwartet das Paar auch schon sein erstes gemeinsames Kind! Die Bald-Mami zeigte sich daraufhin auf Paparazzi-Pics überglücklich mit ihrer Babykugel – doch jetzt der Schock! Die hochschwangere Schauspielerin liegt im Krankenhaus!

Die 37-Jährige teilte mit ihren Fans auf Instagram einen erschreckenden Schnappschuss: Darauf liegt Amy sichtlich erschöpft in einem Krankenbett und erhält eine Infusion. Die Schwangerschaft macht ihr ganz schön zu schaffen, wie sie ihren Followern mitteilt: "Jeder der sagt, dass das zweite Trimester leichter ist, erzählt nicht die ganze Wahrheit. Mir geht es in diesem Trimester schlechter als zuvor. Ich habe Hyperemesis und das haut rein. Ich bin sehr glücklich, schwanger zu sein, aber das ist einfach scheiße!" Ihr und ihrem Ungeborenem gehe es zwar wieder besser, doch ihren geplanten Auftritt in Texas muss die "I Feel Pretty"-Darstellerin absagen.

Nicht nur Amy muss sich mit der schlimmen Schwangerschaftsübelkeit auseinandersetzen. Auch Herzogin Kate (36) litt in allen drei Schwangerschaften an der Krankheit – die Symptome waren nach der Geburt aber jedes Mal verschwunden! Betroffene Patientinnen werden oft stationär aufgenommen und intravenös mit Flüssigkeit und Vitaminen versorgt.

Getty Images Amy Schumer, Schauspielerin

Getty Images Amy Schumer, Komikerin

Getty Images Herzogin Kate

