US-Schauspieler Pedro Pascal (43) sorgt für großes Aufsehen im Star Wars-Universum! Fans sollten jetzt die Ohren spitzen, denn für die neuste Franchise-Produktion aus dem Hause Disney gilt der beliebte Game of Thrones-Star als heißer Kandidat. Angeblich befindet Pedro sich im Gespräch mit der Traumfabrik – bei den Verhandlungen soll es um eine bedeutende Rolle im "Star Wars"-Prequel "The Mandalorian" gehen.

Pedros ehemalige "GoT"-Kolleginnen Emilia Clarke (32) und Gwendoline Christie (40) wirkten bereits in der beliebten "Star Wars"-Filmsaga mit. Anscheinend gibt es unter den "Disney"-Produzenten ein paar heimliche Liebhaber der "HBO"-Sendung "Game of Thrones", denn nun haben sie auch den dunkelhaarigen Schauspieler im Visier. Pedro soll angeblich die Hauptfigur in der geplanten TV-Serie spielen! Eine Quelle behauptete gegenüber TheWrap, dass der Darsteller von Prinz Oberyn Martell sogar schon in Verhandlungen mit den Machern des "Disney"-Franchise getreten sei. Pedro äußerte sich zu den Gerüchten aber bislang noch nicht persönlich!

Die Handlung des "Star Wars"-Prequels soll zwischen den Filmteilen "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" und "Das Erwachen der Macht" angesiedelt sein. Inspiration für Charakter und Outfit der Hauptfigur liefert übrigens Kopfgeldjäger Boba Fett: "Ein auf sich allein gestellter Revolverheld, außerhalb der Galaxie und weit weg von der Autorität der Neuen Republik", beschreibt ein Insider den neuen Serienhelden. Ein konkreter Premierentermin steht zwar noch nicht fest, "The Mandalorian" soll aber Ende 2019 auf dem "Disney"-Streaming-Portal zu sehen sein.

Frazer Harrison/Getty Images, Alberto E. Rodriguez/Getty Images, Frazer Harrison/Getty Images Gwendoline Christie, Pedro Pascal und Emilia Clarke bei den Emmy Awards

Getty Images Pedro Pascal auf der "Kingsman: The Golden Circle" Premiere

Getty Images Pedro Pascal auf der "Narcos"-Premiere zu Staffel drei

