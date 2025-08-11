Wusste Paulina vor Bachelors-Ausstieg, was ihre Grenze ist?

Paulina sorgte in der aktuellen Staffel von Die Bachelors für eine unerwartete Wendung, als sie sich während der Dreamdates dazu entschied, die Show freiwillig zu verlassen. Der Grund? Als sie erfuhr, dass Bachelor Felix Stein (33) mit einer anderen Kandidatin intim geworden war, zog sie überraschend die Reißleine. "Das dann wirklich zu sehen und zu spüren, hat in mir ganz andere Emotionen ausgelöst, als ich erwartet hätte", erklärte die Kandidatin im Gespräch mit Promiflash. Sie betonte jedoch, dass ihre Entscheidung spontan gefallen sei: "Es war eine Bauchentscheidung und mein Bauch hat sehr deutlich gesprochen." Der Moment sorgte bei allen Beteiligten für Tränen.

Auch wenn die Umstände ihres Abgangs für Aufsehen sorgten, blickt Paulina positiv auf ihre Zeit in der Kuppelshow zurück. Sie beschreibt die vielen gemeinsamen Erlebnisse als wertvoll – unabhängig davon, wie die Reise schlussendlich endete. Besonders Momente wie ein aufregender Skydive, eine unvergessliche Safari oder kleinere, alltägliche Augenblicke mit Felix seien für sie besondere Highlights gewesen. "Dafür bin ich unglaublich dankbar", so Paulina weiter. Trotz der Emotionalität der Situation habe sie letztlich die für sie richtige Entscheidung getroffen.

Felix selbst hatte im Promiflash-Interview betont, dass er für Paulinas Reaktion Verständnis habe, betonte jedoch auch den besonderen Wert der Beziehungen, die er während der Show zu anderen Kandidatinnen aufgebaut hatte. "Ich bin ja auch nicht mit dem Plan reingegangen, mit irgendwem körperlich zu werden", erklärte der 33-Jährige. Neben Paulina hatten auch Seyma und Vivi großen Einfluss auf seine Zeit bei "Die Bachelors". Doch gerade Paulinas überraschender Exit rückte die anderen Verbindungen und die intensiven Dreamdates mit den verbliebenen Kandidatinnen kurzzeitig in den Hintergrund.

RTL / Felix Stein Paulina, "Die Bachelors"-Teilnehmerin 2025

0817234439 Felix Stein, Der Bachelor

RTL Felix Stein, "Die Bachelors" 2025