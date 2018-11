Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64) schwebt auf Wolke sieben! Der einstige Promi Big Brother-Kandidat trennte sich erst vor Kurzem von seiner Ex-Frau – und scheint bereits wenig später erneut seine große Liebe gefunden zu haben. Promiflash traf das frische Paar bei seinem Red Carpet-Debüt und dort raspelte Fürst Heinz ordentlich Süßholz. Seine über alles geliebte Sylwia hat ihm komplett den Kopf verdreht!

"Es war, als hätten zwei Menschen unter dem Weihnachts-Mistelzweig gestanden und die haben sich eben schlagartig verliebt", erinnerte sich der 64-Jährige ans erste Zusammentreffen mit seiner Angebeteten. "Das war wie ein Blitz und ich konnte nicht so schnell ausweichen." Der Fürst kann sein perfektes Liebesglück noch immer kaum fassen: "Wenn mir jemand vor einem halben Jahr erzählt hätte, dass ich in das hübscheste Mädchen von Polen verliebt bin, dann hätte ich ihm einen Psychiater und eine tolle Suite in der Psychatrie bezahlt."

Die Beziehung scheint sich mehr als toll anzufühlen: "Es ist wie jeden Tag Weihnachten, Geburtstag und Ostern an einem Tag", schwärmte der Goodbye Deutschland-Kultstar weiter im Promiflash-Interview. Ziehen die beiden Turteltauben dann schon bald in gemeinsame vier Wände? "Wir wohnen teilweise schon zusammen", plauderte Fürst Heinz freudestrahlend aus.

Promiflash Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein und seine Freundin Sylwia im Promiflash-Interview

Anzeige

MG RTL D / 99pro media Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein und seine Freundin Sylwia

Anzeige

Promiflash Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein und seine Freundin Sylwia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de