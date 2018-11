Man kann nicht immer perfekt geschminkt und aufgetakelt vor die Tür gehen: Das dachte sich wohl auch das britische Model Adwoa Aboah (26), das ohnehin für seine speziellen Looks bekannt ist. Diesmal präsentierte sie sich aufs Neue in einem eher ungewohnten Freizeit-Dress. Von wegen Glamour, teure Designerkleider und stylishe Accessoires – mit diesem lässigen Style überraschte sie Fans, wie Modekritiker, sicherlich gleichermaßen.

Die 26-Jährige war kaum wiederzuerkennen und setzte fernab des Rampenlichts auf einen bequemen Look. Die Powerfrau, die normalerweise für Marken wie Calvin Klein, H&M und Fendi arbeitet und schon des Öfteren auf dem Cover der Vogue abgelichtet war, schlendert auf diesen Paparazzi Bildern ganz entspannt mit Zigarette durch die Straßen New Yorks. Dabei fiel vor allem ihre eigenwillige Kombi ins Auge: Zu ihren braunen UGG-Boots kombinierte sie eine hellblaue Trainingshose und einen rosafarbenen Fellmantel mit auffälligem Muster. Völlig unbeeindruckt von den Fotografen und ohne Starattitüde genoss sie offensichtlich ihren Tag.

Doch Adwoa ist in Sachen Schlabberlook nicht die Einzige, die es gerne mal locker angehen lässt, denn schon so einige Beautys überraschten in bequemen Klamotten. So zum Beispiel Vierfach-Mama Heidi Klum (45), die in einem weiten Pullover in Los Angeles spazieren ging. Aber auch ihre Kollegin Naomi Campbell (48) präsentierte sich schon in einem lässigen Outfit – ganz nach dem Motto: Hauptsache gemütlich.

WENN.com Supermodel Adwoa Aboah bei einer Launch Party in London

Splash News Heidi Klum im Schlabberlook in Los Angeles

WENN.com Model Naomi Campbell im Schlabberlook in Beverly Hills

