Sie kann wieder strahlen: Erst vor wenigen Tagen musste Amy Schumer (37) einen wahren Dämpfer einstecken. Die Schauspielerin musste aufgrund einer schweren Schwangerschaftsübelkeit in ein Krankenhaus gebracht und dort sogar einige Tage stationär behandelt werden. Mittlerweile geht es der Komikerin aber besser und sie kann ihre anderen Umstände wieder genießen: Amy präsentierte nun ihre neuen Rundungen voller Stolz ihren Fans!

Via Instagram teilte die werdende Mami einen Schnappschuss von sich, bei dem die "I Feel Pretty"-Darstellerin eine ziemlich ruhige Kugel schiebt. Ihrer Community gab sie dabei gleich noch ein Gesundheitsupdate: "Ich bin so froh, dass es mir wieder besser geht und dass ich meine Tour fortsetzen kann. Leider hat mir der Doktor aber lange Flüge verboten, deshalb müssen einige Termine verschoben werden", gab die 37-Jährige etwas traurig zu – versprach aber auch, dass die ausgefallenen Shows nachgeholt werden.

Dass Amy ihr baldiges Mamasein kaum noch erwarten kann, verdeutlichte sie erst vor Kurzem bei einer Ultraschalluntersuchung. Total gerührt und sprachlos betrachtete sie ihr ungeborenes Baby. "Oh mein Gott, es bewegt sich so sehr. Siehst du, es hat so viel Energie", erzählte sie in ihrer Insta-Story.

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Schauspielerin

Anzeige

Alex Wong/Getty Images Amy Schumer, Schauspielerin

Anzeige

Jamie McCarthy/Getty Images Amy Schumer bei den Tony Awards 2018

Anzeige

Freut ihr euch auf weitere Schwanger-Updates von Amy? Ja, und wie! Nein, das reicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de