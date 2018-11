Auf Nadine Morath warten schwere Stunden! Mithilfe eines Magenbypasses konnte die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin von 2017 stolze 87 Kilo abnehmen – zu einem hohen Preis: Die Liebste von Bauer Benny musste sich anschließend zahlreichen Hautstraffungen unterziehen und hat seitdem immer wieder mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Jetzt steht die 42-Jährige erneut vor einem riskanten Eingriff. Noch vor der OP widmet sie Worte des Abschieds an ihre Fans.

So, jetzt geht's gleich los", begann sie ihre emotionalen Zeilen an ihre Follower auf Instagram – kurz bevor sie sich unters Messer legte. "Das wird jetzt die härteste aller OPs. Viele Stunden – viele Baustellen", kündigte sie weiterhin an. Ihren Humor – oder wie sie selbst sagte: ihren "Galgenhumor" – hat die Brünette trotz der Nervosität nach nicht verloren. "War schön mit euch. Wenn ich mich wieder melde, ist es weiterhin schön mit euch", schrieb sie weiter.

In ihrem Post stellte die Reality-TV-Darstellerin außerdem klar: Eine Magenverkleinerung ist keine Lappalie! "Ich war in den neun Jahren so oft im Krankenhaus. Also hört auf zu urteilen", hieß es weiter in ihrem Statement. Die ganze Prozedur habe sie so viel mehr Kraft und Nerven gekostet als viele denken. "In dem Sinne: Macht's gut", beendete sie ihren Text.

Instagram / nadine75bauersuchtfrau2017 Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidatin Nadine

Instagram / nadine75bauersuchtfrau2017 Nadine und Benny Morath, "Bauer sucht Frau"-Paar

MG RTL D/Edmund Möhrle Nadine und Benny Morath mit Inka Bause bei der Hochzeit

