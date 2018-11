Was für eine beeindruckende Karriere! Schon mit acht Jahren war Chloë Grace Moretz (21) zusammen mit Ryan Reynolds (42) im Horrorstreifen "Amityville Horror" auf der Kinoleinwand zu sehen. Viele weitere aufsehenerregende Rollen folgten, unter anderem im Vampirdrama "Let Me In" und in der Action-Komödie "Kick-Ass". Jetzt will sie die Welt aus einem anderen Blickwinkel betrachten: Im nächsten Jahr wird Chloë ihr Debüt als Regisseurin feiern.

Ihre Leidenschaft fürs Schauspielern schwand, erzählte sie laut Indiewire im Rahmen einer Diskussionsrunde auf dem "Vulture Festival". Daher legte sie eine anderthalbjährige Pause ein, um herauszufinden, wie es mit ihrer Karriere weitergehen soll. Mit 19 Jahren habe sie endlich ihre Passion entdeckt: beim Dreh von "The Miseducation of Cameron Post". In dem Drama ist sie in der Rolle eines lesbischen Mädchens zu sehen, die zu einer sexuellen Umerziehung gezwungen wird. Vor allem Regisseurin Desiree Akhaven habe sie tief beeindruckt: "Du bist nicht nur eine Regisseurin, du bist eine Dirigentin", sagte sie zu der 34-Jährigen, die im Publikum saß. Das habe sie inspiriert. "Mein Bruder und ich führen nächstes Jahr zum ersten Mal gemeinsam Regie", wird Chloë zitiert. "Wir beginnen klein, mit einem Kurzfilm."

Für die heute 21-Jährige sei das Projekt "Cameron Post" ein ganz besonderes gewesen. Denn Chloë setzt sich für die Rechte queerer Bevölkerungsgruppen ein. Zwei ihrer vier Brüder sind homosexuell.

Getty Images Chloë Moretz

Getty Images Chloë Moretz, Schauspielerin

Nicky Nelson/WENN.com Chloe Grace Moretz bei den GLAAD Media Awards 2018

