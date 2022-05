Wer hatte den schönsten Look auf dem roten Teppich? Während eines Sonnenuntergangs präsentierte der Designer Nicolas Ghesquière in den vergangenen Tagen die Louis Vuitton Cruise 2023 Fashion Show in San Diego, Kalifornien. Stars und Modeikonen durften dabei natürlich nicht fehlen: Emma Roberts (31), Chloë Grace Moretz (25), Miranda Kerr (39) und Co. präsentierten auf dem Red Carpet ihre schönsten Looks!

Emma Roberts machte zuletzt mit der Trennung vom Vater ihres Kindes Garrett Hedlund (37) Schlagzeilen. Auf der Fashion Show posierte die Schauspielerin nun in einem lässigen braunen Kleid mit dazu passender Tasche und Stiefeln. Die Ex-Freundin von Brooklyn Beckham (23), Chloë Grace Moretz zeigte, wie gut ihr Anzughosen stehen! Mit einer grauen Krawatte und floraler Bluse machte sie den Look komplett. Das ehemalige Victoria's Secret-Model Miranda Kerr glänzte wiederum in einem beigen Kostüm mit kleinen Details. Mit einer weißen Handtasche und weißen Pumps ergänzte sie das Outfit.

Aber auch die Schauspielerinnen Leslie Mann (50), Maude Apatow (24) und Léa Seydoux (36) fanden Gefallen an den extremen Proportionen und voluminösen Elementen der neuen Louis Vuitton-Kollektion. Außerdem erfreuten sich die Bridgerton-Darstellerin Phoebe Dynevor (27) oder Billie Lourd (29) und ihr Mann Austen Rydell an den neusten Fashion-Statements der Saison!

Getty Images Schauspielerin Emma Roberts und Model Miranda Kerr

Getty Images Emma Roberts, Schauspielerin

Getty Images Leslie Mann, Maude Apatow und Chloë Grace Moretz, Schauspieler

Getty Images Léa Seydoux bei der Louis Vuitton's 2023 Cruise Show, Mai 2022

Getty Images Phoebe Dynevor, Schauspielerin

Getty Images Billie Lourd und ihr Mann Austen Rydell, Mai 2022

