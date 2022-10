Wegen eines Memes: Chloë Grace Moretz begab sich in Therapie

Chloë Grace Moretz (25) fühlte sich total verletzlich. Die Schauspielerin gilt für viele als Vorbild in Sachen Mode und Fitness. Sowohl im Netz als auch auf Events präsentiert die "Wenn ich bleibe"-Darstellerin immer wieder ihren tollen Body und ihr Gespür für Mode. Doch so selbstsicher wie sie auf den Fotos und dem Red Carpet wirkt, sei sie aber nicht: Chloë verriet nun, dass sie wegen eines Memes von 2016 anfing, mit ihrem Köper zu hadern und sich in Therapie begab.

"Ich habe eigentlich nie darüber gesprochen, aber es gab ein Meme, das mich wirklich beeinflusst hat", erzählte die 25-Jährige im Interview mit Hunger Magazine. Dabei sei sie als eine Figur aus Family Guy dargestellt worden und man habe sich über ihren Körper lustig gemacht. Das Body-Shaming habe Chloë so sehr zugesetzt, dass sie sich in Therapie begeben musste. "Ich musste das verarbeiten", erklärte der Filmstar.

Seitdem hadere die Ex von Brooklyn Beckham (23) mit ihrem Erscheinungsbild und habe nicht mehr dasselbe Selbstbewusstsein wie zuvor. "Es hat mir etwas genommen, was ich früher genossen habe. Nämlich mich zu stylen, auf einen roten Teppich zu gehen und ein Foto zu machen, und es hat mich sehr selbstkritisch gemacht", verriet Chloë.

Getty Images Chloë Grace Moretz im Mai 2022

Getty Images Chloë Grace Moretz, Schauspielerin

Getty Images Chloë Grace Moretz im Oktober 2019

