Shania Twain & Co.: Starauflauf bei Taylor-Swift-Konzert!

Jeder will sie performen sehen! Taylor Swift (33) startete vor Kurzem ihre langersehnte "The Eras Tour" und beschenkt im Rahmen dieser Konzertbesucher mit einer Setlist von über 40 Songs. Unter ihren Fans versteckt sich durchaus auch der ein oder andere Promi – so verkündete beispielsweise Gigi Hadid (27), dass sie es nicht erwarten könne, die Sängerin auf der Bühne zu sehen. Die "Bad Blood"-Interpretin performte nun in Las Vegas, und: Viele Stars ließen sich das Spektakel nicht entgehen!

Via Twitter wurden Clips veröffentlicht, die Taylors prominente Fans auf ihren "The Eras"-Konzerten zeigen. Gleich zwei bekannte Emmas – Emma Watson (32) und Emma Roberts (32) – tanzten sich augenscheinlich die Seele aus dem Leib. Auch Shania Twain (57), welche für Taylor ein großes Vorbild ist, unterstützte die Blondine durch ihre Anwesenheit. Zudem konnte wohl auch Grey's Anatomy-Star Ellen Pompeo (53) nicht darauf verzichten – und auch ihre Schauspielkollegin Chloë Moretz (26) bewegte sich ausgelassen zu Songs wie "Love Story".

Bereits während TayTays Auftritt in Glendale vor circa einer Woche waren die ein oder anderen bekannten Gesichter zu sehen gewesen. Neben Cara Delevingne (30), Hayley Williams (34) und Emma Stone (34) kristallisierte sich selbst der Football-Star JJ Watt (34) als waschechter Swiftie heraus. Zudem konnte auch Laura Dern (56), welche in Taylors "Bejeweled"-Musikvideo mitwirkt, nicht auf einen Konzertbesuch verzichten.

Anzeige

Getty Images Shania Twain, Sängerin

Anzeige

Getty Images Ellen Pompeo, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Laura Dern, Schauspielerin

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich so viele Stars Taylors Konzerte ansehen wollen? Ja, das überrascht mich nicht. Nein, irgendwie wundert mich das... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de